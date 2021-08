Tomasz Kammel o życiu w związku. Zrozumiał, że lubi mieszkać sam

Dziennikarz przyznał, że ma podobne podejście do związków. "Nie umiem z kimś mieszkać na stałe. Próbowałem to zmienić. Mam to chyba w DNA wszyte. Próbowałem żyć razem i jak żyłem z partnerkami, które mi towarzyszyły, a ja im, to bardzo często wyglądało to tak, że mieliśmy swoje wspólne przestrzenie, ale każdy miał też odrębne światy. [...] Kiedyś myślałem, że coś jest ze mną nie tak. Ale ja po prostu taki model życia mam" - dodał szczerze.