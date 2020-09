Trądzik skóry głowy. Czy wiesz jak zaradzić zmianom skórnym? Pozbądź się krostek szybko i skutecznie

Trądzik skóry głowy – dlaczego się pojawia?

Trądzik skóry głowy pojawia się z powodu zanieczyszczeń zgromadzonych przy ujściach gruczołów łojowych . Wywołane wypryski są wynikiem nadprodukcji sebum albo ze względu na zbyt rzadkie mycie włosów. Łój, martwy naskórek i pozostałości po kosmetykach to pożywka dla trądziku skóry głowy. Również różne choroby, zaburzenia hormonalne i zbyt duża ilość cukru w diecie bezpośrednio wpływają na podrażnienie skalpu.

Trądzik skóry głowy – jak leczyć?

Trądzik na skórze głowy – jak pielęgnować skalp?

Zauważając trądzik na skórze głowy, dobrze przyjrzyj się składom szamponów i innych kosmetyków do pielęgnacji. Często właśnie niektóre składniki mogą okazać się problematyczne i wystarczy zmiana produktów. Zatkanie porów powodują wszelkiego rodzaju oleje, szczególnie jeśli są nakładane bezpośrednio na skórę – sprawdzaj odżywki z emolientami. Zrezygnuj także z kosmetyków do stylizacji, które także mogą wywołać trądzik na skórze. Regularnie stosuj peeling do skalpu oraz delikatny szampon oczyszczający.