Domowa kwarantanna. Czy znasz domowe sposoby na przetłuszczające się włosy?

Wszelkiego rodzaju domowe płukanki są świetnym pomysłem na przetłuszczające się włosy. Do najlepszych przykładów należą płukanka octowa oraz piwna. Wymieszaj szklankę wody z dwiema łyżkami białego octu – wystarczy, że po standardowym umyciu włosów wypłuczesz pasma miksturą, a następnie spłuczesz włosy chłodną wodą. Wypróbuj również płukanki piwnej – pół szklanki piwa zmieszaj z kilkoma szklankami wody. Przy ostatnim płukaniu włosów skorzystaj z tej mieszkanki, a twoje włosy będą się mniej przetłuszczać, za to naturalnie błyszczeć.

Domowe sposoby na przetłuszczające się włosy – mięta i owsianka

Choć z pozoru wydają się banalne, to mięta i owsianka są doskonałymi produktami na przetłuszczające się włosy. Gotuj przez 20 minut garść świeżych liści mięty w dwóch szklankach wody. Przygotowany napar wlej do szamponu, po czym nałóż go na włosy i klasycznie umyj. Kolejną domową metodą na tłuste włosy jest wykorzystanie owsianki. Przygotuj ją jak zawsze i pozostaw do ostygnięcia. Grubą warstwę owsianki nałóż na włosy oraz pozostaw na 15 minut. Po tym czasie obficie spłucz włosy wodą i umyj szamponem.