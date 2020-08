Olej konopny. Jak go zastosować na cerę i włosy? Poznaj intrygujące właściwości esencji

Olej konopny – co warto o nim wiedzieć?

Jak się okazuje, olej konopny w przeciwieństwie do innych olejów roślinnych wykazuje się największymi właściwościami pielęgnacyjnymi. Dzięki temu można go uznać za rzeczywiście wymarzony kosmetyk do twarzy i włosów, ponieważ wyrównuje poziom nawilżenia. Olej konopny jest bogaty w witaminę E, a to z kolei oznacza, że jest silnym przeciwutleniaczem dostarczającym składniki odżywcze. Chroni również przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, więc hamuje starzenie się skóry.