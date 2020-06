Peeling skóry głowy. Jakie przynosi efekty i w jaki sposób go wykonać?

Peeling do skóry głowy to jedna z tych czynności obok złuszczania naskórka z twarzy i ciała, która powinna być wykonywana regularnie. Często jednak ten krok bywa pomijany, co przekłada się na pogorszenie kondycji włosów oraz ich mniejszą przyswajalność cennych składników zawartych w maseczkach i odżywkach. Peeling skóry głowy pobudza do działania cebulki, które zdecydowanie lepiej funkcjonują po wzmocnieniu.