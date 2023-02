Trendsetterka czy ofiara mody? Obserwatorzy kpią ze stylizacji Pisarek

Podążać za trendami można z głową. Ale można też całkowicie poddać się sezonowej, humorzastej i ciągle zmieniającej się modzie. To właśnie trendy doskonale weryfikują i oddzielają grubą kreską osoby, które mają własny styl, od tych, które są szczególnie podatne na nowinki ze świata mody. Te pierwsze dopasowują modę do siebie, a drugie - dopasowują siebie do mody. Po której stronie stoi Karolina Pisarek? Opinie pod jej postem są podzielone.