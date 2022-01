Trenerka radzi, jak schudnąć z brzucha. Wystarczą cztery proste zmiany

Jillian Michaels to trenerka personalna, która miała pod swoją opieką wiele gwiazd. To również autorka programów treningowych oraz aplikacji z ćwiczeniami, która pozwala na podjęcie aktywności fizycznej również w domu. Portal PopSugar postanowił skontaktować się z Michaels, aby z okazji nowego roku doradziła, jak walczyć z otyłością brzuszną. Trenerka stworzyła listę najważniejszych zasad, do których warto się zastosować.