Trump sporo schudł. Za metamorfozą "stoi kobieta"

Były prezydent Stanów Zjednoczonych nigdy nie ukrywał swojego zamiłowania do słodkości. Mimo że polityk i biznesmen do tej pory nie odżywiał się zbyt zdrowo, w końcu postanowił zawalczyć o swoją sylwetkę. Pierwsze efekty metamorfozy są już widoczne, o czym jako pierwsze poinformował "New York Post". Amerykański tabloid powołał się na informacje od osób z otoczenia Trumpa.