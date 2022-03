Trzymała się trzech zasad. Schudła ponad 60 kilogramów

Zaburzenia odżywiania trzymały się latami

Droga do szczuplejszej sylwetki, w momencie, gdy mamy nadwagę, nie jest prosta. Bardzo często obok nadprogramowych kilogramów pojawiają się ogromne problemy z samooceną oraz zdrowiem psychicznym. Nadwaga działa niekorzystnie w wielu różnych kierunkach. Rachel zdawała sobie z tego sprawę i podejmowała walkę o to, by w końcu poczuć się dobrze ze sobą. Latami jednak jej starania szły na marne; za każdym razem waga wracała, niczym bumerang. Środowisko również nie wpływało na młodą dziewczynę pozytywnie. Przez to wszystko Rachel zajadała emocje i stres, a problem wracał. Kiedy jednak zobaczyła, że jej waga wskazuje prawie 125 kilogramów, a aby zaspokoić głód, musi zjeść 5000 kilokalorii, wiedziała, że musi zacząć działać.