Tusz do rzęs. Jak zrobić domowej roboty kosmetyk? Poznaj przepisy znane od wielu lat

Wiele kosmetyków kolorowych możesz wykonać samodzielnie, co oznacza, że tusz do rzęs również bez żadnych problemów wyczarujesz z kilku prostych składników. Jeśli zależy ci na dobrym i naturalnym produkcie, postaw na domowy tusz do rzęs, który pięknie podkreśli oprawę oczu. Czy wiesz, czego potrzebujesz?

Tusz do rzęs wykonany własnoręcznie przyniesie podwójną satysfakcję. Po pierwsze przygotujesz go od początku do końca samodzielnie, a po drugie uzyskasz dzięki niemu niesamowity efekt na naturalnych rzęsach. Przepisów na domowy tusz do rzęs jest wiele, ale poniżej znajdziesz sprawdzone i skuteczne sposoby.

Tusz do rzęs – przepis jajeczny

Choć jajko i tusz do rzęs w pierwszej chwili nie wydają się ze sobą łączyć, to jednak w efekcie pozwalają na przepiękne podkręcenie i pogrubienie rzęs. Do przygotowania mascary potrzebujesz:

żółtka jaja;

3 kapsułek węgla aktywnego;

pustego opakowania po mascarze.

Przede wszystkim oczyść puste opakowanie po mascarze – najlepiej umyj je gorącą wodą z octem. Wsyp do miseczki zawartość kapsułek z węglem i połącz proszek z żółtkiem. Wymieszaną miksturę nabierz strzykawką oraz przełóż do opakowania po tuszu do rzęs. Tego typu kosmetyk przechowuj w lodówce, aby jajko nie uległo zepsuciu.

Tusz do rzęs – przepis z aloesem

Co powiesz na to, aby tusz do rzęs przy okazji przynosił ukojenie? W tym wariancie liczy się użycie dobrej jakości żelu aloesowego, który świetnie rozczesze i wypielęgnuje włoski. Potrzebne składniki:

2 łyżeczki wosku pszczelego;

2 łyżeczki oleju kokosowego;

5 łyżeczek żelu aloesowego;

pół łyżeczki węgla aktywnego.

Wosk razem z olejem rozpuść w kąpieli wodnej i dodaj do mieszanki żel aloesowy oraz węgiel aktywny. Pozostaw całość do przestygnięcia. Kiedy wszystko ostygnie, przelej domowy tusz do rzęs do oczyszczonego pojemnika po mascarze. Kosmetyk przechowuj w lodówce.

Tusz do rzęs – przepis witaminowy

W trzeciej propozycji na domowy tusz do rzęs, składniki pozwalają na wzmocnienie i regenerację włosków. Tym razem potrzebujesz:

1 łyżeczka oleju kokosowego;

2 kapsułki węgla aktywnego;

kilka kropli olejku arganowego;

kapsułka witaminy K2+D3.

Połącz ze sobą wszystkie składniki i przełóż do opakowania po mascarze. Gotowy tusz do rzęs przechowuj w lodówce. Pamiętaj, że olej kokosowy szybko gęstnieje w niskiej temperaturze. Wystarczy na maksymalnie 2 tygodnie.

Tusz do rzęs – dodatkowe wskazówki

Przy domowym tworzeniu tuszu do rzęs, warto pamiętać o kilku ciekawostkach, które mogą ci pomóc.

1. Jeśli nie masz pustego opakowania po tuszu, możesz użyć zwykłej szczoteczki do zębów do nakładania mascary.

2. Zamiast oleju kokosowego albo żelu z aloesu, użyj wazeliny.

3. Zamiast węgla aktywnego możesz użyć pokruszonych cieni albo kakao.

4. Możesz dodać kilka kropki olejku rycynowego.

5. Witamina E przedłuży trwałość domowego tuszu do rzęs.

