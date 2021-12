U Moniki Miller stwierdzono anoreksję. Pokazała zdjęcie ze szpitala

"Niestety nastąpiło to, czego najbardziej się obawiałam. Jestem zmuszona na kilka dni położyć się do szpitala. Ze zdrowiem nie ma żartów i ostatni rok mi to udowodnił" – napisała Monika Miller na Instagramie, lecz nie zdradziła, co jest konkretnym powodem tej decyzji. Artystka wyznała to dopiero w rozmowie z redaktorką WP Kobieta.