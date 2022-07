Uczniowie z całego świata śpiewają dla Ukrainy. Akcję rozpoczęło warszawskie liceum

- Ta piosenka jest dopiero początkiem. Propozycją dla wszystkich grup dzieci i młodzieży, ale także ich rodzin do nagrania swojej wersji piosenki - tłumaczy Katarzyna Kondej, która odpowiada za promocję szkoły. - To tylko chwila, aby nagrać i wysłać do nas swoją wersję tej znanej na całym świecie piosenki, a my stworzymy drugi teledysk, którego premiera odbędzie się 21 września w Światowy Dzień Pokoju. Udowodnijmy, że głos tysięcy młodych osób jest ważny - dodaje.