Uderza w Dowborów. "Składamy zawiadomienie do prokuratury"

Dodał, że "jest to nie tylko niemoralne, ale również stanowi przestępstwo". Z tego też względu sprawa zostanie przekazana do prokuratury. Aktywista zaapelował do małżeństwa, by "przeprosili za udział w tej kampanii i przekazali fortunę, którą zarobili w jej ramach, na rzecz ofiar alkoholizmu". Pojawiła się też prośba do agencji reklamowych, by nie przyjmowali podobnych zleceń, a także do sieci Biedronka, "żeby zdjęła z drzwi swoich dyskontów tę reklamę".