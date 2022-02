Kobiety na granicy rosyjsko-ukraińskiej żyją w głodzie i strachu. "Sytuacja jest dramatyczna"

Inna lokalna aktywistka, pani Swietłana, zaczęła aktywnie uprawiać sport w wieku 41 lat. Trenuje w mieszkaniu, wiele przyrządów do ćwiczeń zrobiła samodzielnie. Kiedy w 2015 r. jej miasto zostało zbombardowane, pani Swietłana razem z 400 innymi osobami schowała się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Spędzili tam kilka tygodni. Bez prądu, wody, ogrzewania i odpowiedniej ilości jedzenia. Na zewnątrz było bardzo zimno, temperatura dochodziła nawet do -20 st. C. Pani Swietłana podtrzymywała ludzi na duchu, podawała lekarstwa, nakłaniała do ruchu i organizowała ćwiczenia.