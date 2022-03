Amerykanka mieszka w Ukrainie od lat. Wyjaśnia, dlaczego została mimo wojny

Usłyszeli pierwszą syrenę przeciwlotniczą, gdy szykowali się do snu

"Pierwsza syrena przeciwlotnicza wybuchła w Czerniowcach 27 lutego, cztery dni po inwazji Rosji na Ukrainę" - opowiada Tsurkan na łamach "The New Yorkera". - "Do tego czasu oglądaliśmy godziny koszmarnych nagrań z Kijowa, Mariupola i Charkowa, ale Czerniowce na południowo-zachodniej Ukrainie pozostały nietknięte". Podkreśla, że jedyną różnicą w funkcjonowaniu miasta po agresji Rosji były tysiące uchodźców, którzy zaczęli przyjeżdżać do miasta.