Ukryta funkcja zmywarki do naczyń. Szukaj z boku górnej szuflady

Nie jest tajemnicą, że producenci często radzą, aby górny koszyk wykorzystywać do mycia szklanek. W domu najpewniej mamy różne naczynia, a niektóre z nich są za wysokie, by móc się tam zmieścić. Na szczęście znane firmy pomyślały i o tym.

Okazuje się jednak, że dzięki niej możemy nie tylko zaoszczędzić czas, ale również pieniądze. Co prawda zakup tego typu sprzętu nie jest tani, jednak w finalnym rozrachunku może okazać się, że jej zakup może przyczynić się do obniżenia naszych rachunków.

Jak podaje Business Insider, zmywarka potrzebuje nawet trzykrotnie mniej wody do zmycia naczyń, niż gdybyśmy robili to ręcznie. Warto również wiedzieć, że urządzenie to pobiera zazwyczaj zimną wodę, którą następnie we własnym zakresie podgrzewa. To z kolei również może mieć wpływ na nasze wydatki. W końcu zmywając ręcznie, wykorzystujemy do tego już ciepłą wodę, która jest znacznie droższa od zimnej.