Uniwersalna gliceryna. Czy jej zawartość w kosmetykach może być szkodliwa dla skóry?

Gliceryna bardzo dobrze rozpuszcza się w alkoholu oraz wodzie, co sprawia, że bardzo dobrze wiąże ze sobą pozostałe składniki danego kosmetyku. Pamiętaj, że gliceryna kosmetyczna jest produktem ubocznym podczas tworzenia mydła , ale równie dobrze można ją pozyskać w sposób syntetyczny. Oprócz wspomnianych kremów, może pojawić się także w składzie pomadek ochronnych i kolorowych, ponieważ zapobiega ich wysychaniu.

Jakie są właściwości gliceryny?

Przede wszystkim gliceryna stosowana w kosmetykach jest bardzo tania i nieszkodliwa dla skóry. Oprócz tego nie posiada zapachu ani koloru, ale za to doskonale łączy ze sobą inne substancje. Gliceryna kosmetyczna nie powoduje reakcji alergicznych , więc nie podrażnia naskórka. Bardzo dobrze pochłania wodę, a dzięki swojej strukturze szybko dociera do głębokich warstw skóry i skutecznie ją nawilża oraz zapewnia "transport" innych składników odżywczych.

Gliceryna i jej zastosowanie w kosmetykach

Jak już zostało wspomniane, gliceryna najczęściej pojawia się w składzie kremów i pomadek ochronnych. Dzięki swoim właściwościom zapobiega wysychaniu produktów oraz po części konserwuje. Skutecznie działa na zniszczoną skórę poprzez jej zmiękczenie i uelastycznienie. Gliceryna mimo wielu zalet, posiada również znamienną wadę – nie można jej stosować samodzielnie podczas gorących dni, ponieważ nie zawiera w sobie filtrów UV. Najczęściej pojawia się w kosmetykach w stężeniu do 1 do 15%, w każdym innym wariancie może znacznie przesuszyć skórę. Gliceryna pojawia się również w kosmetykach do włosów, ponieważ wzmacnia łamliwe pasma i odżywia końce.