Upomina krakowskie szpitale. "To podstawowe prawa"

O przypadku Joanny rozpisują się media w całej Polsce. Ludzie są wzburzeni działaniami policji, a także zachowaniem ginekolożki. Wiele osób jasno wskazuje, że zostały złamane prawa człowieka. W podobnym tonie wypowiedział się zastępca prezydenta miasta Krakowa. Andrzej Kulig podkreślił, że to, co przytrafiło się Joannie, stanowi naruszenie praw pacjenta w miejskich podmiotach leczniczych. Z tego względu skierował pismo do odpowiednich podmiotów, aby przypomnieć dyrektorom placówek o tym, by zwracać szczególną uwagę na realizację tych praw, a także na podchodzenie do każdego z pacjentów z należną empatią i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa.