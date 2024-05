Uprawiają seksting. Decyduje się na niego wiele par

- Budowaliśmy powoli napięcie. To nie było prostackie wysłanie zdjęć genitaliów w pierwszej wiadomości. Nagrywaliśmy notatki głosowe. Ufałam mu na tyle, że po jakimś czasie zapytałam, czy chce fotkę. Chciał. Zrewanżował się. Chemia była niesamowita, podczas jego nieobecności tak się nakręciliśmy, że potem, kiedy wrócił, rzuciliśmy się na siebie - wspominała.

Seksting może być dobrym urozmaiceniem w związku jednak tylko wtedy, gdy odbywa się za obopólną zgodą, z poszanowaniem granic i przede wszystkim, z zaufaną osobą. W przeciwnym razie może się skończyć negatywnie, a np. nagie zdjęcia zobaczy nie tylko adresat, ale inne osoby lub były partner wykorzysta nagrania do szantażu.

– Podstawą udanego sekstingu jest zaufanie, więc jeśli dopiero zaczynasz się z kimś spotykać, zachowaj ostrożność. Aplikacje randkowe upowszechniły seksting, ale pamiętaj, że nie masz obowiązku wysyłać komuś swoich zdjęć w bieliźnie (lub bez). Jeśli druga strona naciska, to nie jest to znajomość, którą warto kontynuować – podkreśla Anka Grzywacz. Zaznacza też, że warto ustalić jasne zasady i np. umówić się, że usuwamy zdjęcia następnego dnia.

