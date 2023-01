Twoja twarz stanie się smuklejsza. Warto poznać te sposoby

Kształt twarzy zależy przede wszystkim od genetyki, która warunkuje m.in. rozstaw kości jarzmowych i budowę szczęki. Dlatego niektóre buzie są bardziej pociągłe, podłużne, owalne, a inne bardziej okrągłe, co nie ma nic wspólnego z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Tak samo może być w przypadku podwójnego podbródka, który pojawia się u większości osób śpiących z otwartą buzią.

Jeśli jednak zauważyłaś, że twoja twarz stała się wyraźnie większa, warto na początek zacząć od badań – ogólnych, ale przede wszystkim skontrolować hormony i tarczycę. Dopiero, gdy okaże się, że wyniki są w normie, możesz przejść do zmiany diety, wprowadzenia ćwiczeń i zastosowania innych trików na schudnięcie z twarzy.

Jak zmodyfikować swoją dietę, by schudnąć z twarzy?

Okrąglejsza twarz często może być spowodowana opuchlizną. Jak się jej pozbyć? Tutaj ogromne znaczenie ma właśnie dieta. Puchniemy, gdy w naszym organizmie zatrzymuje się woda, co spowodowane jest bardzo często nadmiarem soli i cukru. Ogranicz zatem spożywanie tych dwóch produktów. Najlepiej zupełnie zapomnieć o słodyczach i słonych przekąskach, takich jak chipsy. Po drugie – alkohol, który z kolei działa odwadniająco i również przyczynia się do puchnięcia twarzy. Nie podobasz się sobie w lustrze na drugi dzień po imprezie? Być może właśnie odkryłaś powód. Spożywanie alkoholu warto zatem ograniczyć do minimum. Kolejna rzecz do wyeliminowania to fast foody i inne produkty z ogromną zawartością tłuszczów nasyconych.

A jakie są wskazania? Pij codziennie dużo wody – około dwóch litrów. Dieta powinna być bogata w warzywa, owoce, mięso drobiowe, ryby, pełnoziarniste pieczywo, niskotłuszczowy nabiał, a także jaja i oliwę z oliwek. Bez względu na okoliczności, po prostu warto odżywiać się zdrowo. Jeśli chcesz podjąć się ostrzejszej diecie, np. z deficytem kalorycznym, polecamy zasięgnąć rady u dietetyka.

Jaką aktywność fizyczną wybrać, by schudnąć z twarzy?

Skutecznie schudnąć może jedynie wtedy, gdy dieta idzie w parze z regularną aktywnością fizyczną. Jaką wybrać? Warto zrezygnować z ćwiczeń na siłowni, ponieważ koncentrują się one głównie na pracy nad konkretnymi partiami ciała. A nam chodzi o ćwiczenia na całą sylwetkę. Gdy zrzucimy kilka kilogramów, twarz wyraźnie stanie się smuklejsza. Najbardziej efektywne będzie cardio – polecamy bieganie, pływanie, jazdę na rowerze czy taniec. Jeśli dawno się nie ruszałaś, zacznij od dwóch delikatnych treningów tygodniowo, a następnie albo zwiększ ich częstotliwość, długość albo poziom zaawansowania.

Joga twarzy – ćwiczenia wysmuklające

Jogę twarzy uznaje się za praktykę absolutnie genialną. Jej regularne uprawianie sprawia, że skóra jest bardziej napięta, jędrna i elastyczna, a zmarszczki tworzą się znacznie wolniej. Efektem jest również delikatna, lecz doskonale widoczna zmiana kształtu buzi, która staje się smuklejsza. Niektórzy ćwiczą twarz po wykonaniu asan na całe ciało a przed medytacją, jednak joga twarzy może być zupełnie oddzielną praktyką.

Jak uprawiać jogę twarzy? Nadmuchaj policzki powietrzem, a następnie wolno je wypuszczaj. Wykonaj 10 powtórzeń. Innym ćwiczeniem jest sięganie językiem do nosa i utrzymywanie tej pozycji z napiętym podbródkiem przez 10 sekund. Polecamy po trzy powtórzenia z głową skierowaną na wprost, a następnie w lewą i prawą stronę. Innym ćwiczeniem jest szeroki uśmiech z napiętą szyją. Wiele innych pomysłów wyszukasz na YouTube, gdzie certyfikowani instruktorzy jogi chętnie dzielą się swoją wiedzą. Na jogę twarzy poświęć 10 minut dziennie. Praktykę możesz wykonać wieczorem po pielęgnacji albo w przerwie w pracy zdalnej. Kluczowa jest oczywiście regularność.

Dzięki masażowi twarz stanie się szczuplejsza

Innym sposobem na wysmuklenie twarzy jest codzienny automasaż. Dobierz olejek do swojej skóry, posmaruj nim wieczorem buzię i możesz działać. Ważne jest, by przy okazji nie naciągać zbyt mocno skóry w okolicach oczu, gdyż jest ona cienka i może to przyspieszyć powstawanie zmarszczek. Chcesz zniwelować drugi podbródek? Dobrym sposobem jest delikatne szczypanie. Skutecznym ćwiczeniem jest także zamknięcie dłoni w pięści i przesuwanie kostkami pod żuchwą w kierunku od wewnątrz na zewnątrz. 15-20 powtórzeń wystarczy. Potem można objąć kość żuchwową palcem wskazującym u góry a kciukiem u dołu i stosunkowo mocne przejeżdżanie po niej w kierunku tym samym, co w przypadku poprzedniego ćwiczenia. Oprócz tego warto wiedzieć, że cuda działa masaż kamieniem gua sha.

Konturowanie twarzy – wystarczy iluzja, jaką jest makijaż

Marzysz o natychmiastowym wysmukleniu twarzy, ale uważasz, że to niemożliwe? Wcale nie! Wystarczy kilka trików makijażowych, a twoja buzia stanie się optycznie szczuplejsza. Kluczem jest konturowanie produktami nieco ciemniejszymi od koloru podkładu. Najbardziej naturalny efekt uzyskasz, stosując kremowy bronzer w sztyfcie (sticku). Przejedź nim delikatnie pod kością policzkową, zaczynając od ucha, a następnie rozblenduj produkt gąbeczką lub pędzlem. Ten sam trik możesz zastosować na skraju żuchwy. Wystarczy trochę poćwiczyć, by stać się mistrzynią konturowania twarzy.

