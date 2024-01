Polka urodziła dziecko. Nie można określić jego płci

Kim jest hermaftodyta?

Termin "hermaphroditus" wywodzi się z języka łacińskiego i tłumaczony jest jako obupłciowy, interseksualny. Pojęcie to nawiązuje do greckiego mitu o nimfie Salmakis, która niefortunnie zakochała się w synu Hermesa i Afrodyty. Nimfa poprosiła bogów o połączenie ciał młodych kochanków w jedną postać, co doprowadziło do stworzenia Hermafrodyta, posiadającego jednocześnie cechy narządów rozrodczych męskich i żeńskich.