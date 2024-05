Uruchomiono nowe kierunki. Będą uczyć queerowego podejścia do natury

Uniwersytet Śląski zdecydował się pójść w podobną stronę i swoim kandydatom oferuje kierunek ekofeminizm i queerowe podejście do natury. Czego dokładnie będą uczyć się studenci na takich studiach?

Na stronie Uniwersytetu Śląskiego możemy znaleźć informację, że po kierunku ekofeminizm i queerowe podejście do natury możemy ubiegać się na stanowiska w samorządach terytorialnych np. urzędach miejskich, gdzie absolwenci kierunku będą mogli odpowiadać za polityki komunikacji dot, równości, praw zwierząt i ochronę środowiska.

Oprócz tego po ukończeniu studiów można pracować w branży dziennikarskiej w dziedzinie środowiskowej, w branżach kreatywnych np. wydawnictwach, w muzeach gromadzących dziedzictwo industrialne, przy projektach europejskich związanych z ochroną klimatu, prawami zwierząt, cyfrowo-technologicznym rozwojem, w parkach krajobrazowych i innych instytucjach kształtujących politykę krajobrazową, w działach IT związanych z problematyką klimatu i energii odnawialnych, a także zawodach, które dopiero powstaną w wyniku przeobrażeń legislacyjnych, technologicznych i cyfrowych.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!