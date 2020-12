Używasz drewnianej łyżki? Po tym eksperymencie przestaniesz

Korzystanie ze zmywarek i ręczne mycie naczyń oraz sztućców wprowadza do codziennych obowiązków domowych pewną rutynę. Przez to rzadko zwracamy uwagę na fakt, czy myte przedmioty rzeczywiście są czyste. Pewna australijska mama postanowiła wykorzystać prosty trik, aby udowodnić, że drewniana łyżka tylko z pozoru może być czysta.

Kuchenny eksperyment zszokował kobietę

Drewniane łyżki są świetnym narzędziem do mieszania potraw na patelni, a przy tym nie powodują ich porysowania. Oczywiście po ich użyciu natychmiast lądują w zmywarce lub zlewie, ale tak naprawdę nikt nie przykłada wagi do tego, czy drewno rzeczywiście jest czyste. Pewna kobieta z Australii zdecydowała się na mały kuchenny eksperyment, natomiast efektami podzieliła się na Facebooku.

Kobieta wykorzystała patent z australijskiej edycji "MasterChef", gdzie do czyszczenia przyborów kuchennych użyto wyłącznie wrzącej wody. Australijka do miski z gorącą wodą włożyła drewnianą łyżkę, a już po chwili cały płyn stał się mętny oraz bardzo tłusty. Swoim doświadczeniem podzieliła się w sieci.

