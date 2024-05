W Polsce są wszędzie. Odejdź, gdy zauważysz

Jaszczurki to niewielkie gady, które żyją na łąkach, polach i lasach. Nie zdziw się, jeśli któregoś dnia zauważysz ją na ogrodzie. Szukają w nim schronienia. Choć widok jaszczurki może wywołać obrzydzenie, a nawet strach, wiedz, że nic ci nie grodzi. Ten niepozorny gad pomoże ci pozbyć się szkodników, takich jak ślimaki, gąsienice czy wije.

Jaszczurka zwinka to niewielki gad, który osiąga niespełna 30 cm długości. Żyje około 4 lat i występuje w całej Polsce. Jej ciało jest pokryte zielonymi lub brązowo-szarymi łuskami, które mienią się w słońcu. Wygląda, jakby była obślizgła, choć tak naprawdę jest szorstka. Warto zwrócić uwagę na jej wyjątkowo długi ogon i ostre pazury, które umożliwiają jej wspinaczkę.

Choć na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę groźnie, nie musisz się jej obawiać. To bardzo pożyteczny gad. Na co dzień żyje na łąkach, polanach i lasach, jednak coraz częściej można spotkać ją na działkach czy w ogrodach.

W Polsce występują zaledwie cztery gatunki jaszczurek. Jeśli w twoim ogrodzie pojawiła się zwinka, możesz czuć się wyróżniony. Gad nie spędzi tam zbyt wiele czasu, bowiem zmienia swoje nory co dwa tygodnie. W tym czasie pozbędzie się wielu żarłocznych szkodników, takich jak ślimaki (m.in. pomrowy) czy gąsienice.

Nie musisz się jej bać - zwinki nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia czy życia człowieka. Z pewnością cię nie zaatakuje, co najwyżej ucieknie. Jeśli widok gada cię obrzydza, pod żadnym pozorem go nie krzywdź i nie zabijaj. Jaszczurka zwinka jest objęta częściową ochroną gatunkową. Zabicie jest nie tylko nieetyczne i niehumanitarne, ale też nielegalne i wiąże się z wysoką karą finansową.

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!