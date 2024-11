Wapnowanie drzew owocowych. Kiedy i jakie wapno wybrać?

Kwaśna gleba to częsty problem w naszych ogrodach. Intensywne uprawy, kwaśne deszcze i brak wapnowania prowadzą do wypłukiwania wapnia z gleby. To z kolei ogranicza dostępność wielu niezbędnych składników odżywczych dla roślin, takich jak fosfor czy potas. Skutkiem tego są słabo rozwijające się drzewa, mniejsze i mniej smaczne owoce oraz zwiększona podatność na choroby.