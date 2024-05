Wbij w glebę. Tak uratujesz trawnik podczas suszy

Miękki, gęsty i zadbany stanowi prawdziwą ozdobę ogrodu. Wymaga to wiele pracy i wysiłku. Trzeba go podlewać, nawozić, kosić i drenować. Długotrwała susza zniszczy całe nasze starania. Już po kilku dniach intensywnego słońca trawa staje się żółta, a źdźbła widoczne przesuszone.

"Susza to jedno z najbardziej dotkliwych, a zarazem ekstremalnych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę" - informuje gov.pl. Wyróżnia się cztery rodzaje suszy — atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną.

W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z suszą atmosferyczną. Brak opadów odbija się na kondycji roślin, w tym także trawników. Zielone i miękkie źdźbła zamieniają się w przesuszone, żółte i twarde pasma. Jak uratować przesuszony trawnik? Zacznij od dokładnego oczyszczenia trawnika . Sięgnij po grabie i pozbądź się przesuszonych źdźbeł. Po oczyszczeniu go z resztek martwej trawy zabierz się za podlewanie.

W okresie suszy należy robić to co dwa dni, używając przy tym dużej ilości wody. Nawadnianie powinno mieć miejsce późnym południem lub wieczorem , aby woda nie zdążyła wyprawować z gleby, a źdźbła mogły się zregenerować.

Przesuszona trawa wymaga dogłębniej regeneracji. W tym celu sięgnij po nawóz o wysokiej zawartości azotu, fosforu i potasu. Możesz użyć gotowego nawozu, np. kompostu. Jeśli jednak źdźbła są bardzo zniszczone, lepszym wyborem będzie gotowy koncentrat do trawników. Kupisz go w każdym sklepie ogrodniczym.

Kiedy trawa już wyschnie, zabierz się za koszenie. Skróć trawnik o 1/3 długości źdźbeł. Na trawniku pojawiły suche się placki? To znak, że trzeba dosiać trawę. Rozsyp nasiona w przerzedzonych miejscach i rozprowadź je przy pomocy grabi, a na końcu podlej je niewielką ilością wody.

Jeśli jednak każdy w opisanych sposobów zawiedzie, przeprowadź aerację trawnika. To prosty zabieg polegający na nakłuwaniu darni widłami bądź aeratorem. Aeracja sprawia, że do podłoża dociera więcej tlenu, a ziemia staję się bardziej żyzna i lepiej wchłania składniki aktywne z wody czy nawozów. Po kilku dniach po zabiegu zauważysz, że trawnik wygląda znacznie lepiej i stopniowo odzyskuje swój kolor.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!