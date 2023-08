Weekendowy horoskop miłosny – 18-20 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – weekendowy horoskop miłosny 18-20.08.2023

Nie każdy ma szczęście w miłości, czasem trzeba bardzo długo szukać, zanim uda się nawiązać relację z prawdziwym potencjałem. Koziorożce mają jeszcze bardziej pod górkę, ponieważ każdą nową relację postrzegają na zasadzie wymiennej transakcji. Myślą, ile muszą w nią zainwestować i co mogą zyskać. To błędne podejście, które wiele osób już na wstępie zniechęci. Warto wziąć sobie to do serca.