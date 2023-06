Weekendowy horoskop miłosny – 2-4 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – weekendowy horoskop miłosny, 2-4.06.2023

Osoby urodzone w znaku Bliźniąt nie mają co liczyć na jakiekolwiek zmiany w sprawach uczuciowych. Nadal nie rozwiązały swoich problemów, a dopóki tego nie zrobią, nie zdołają ruszyć dalej. Dlatego tymczasem Bliźnięta powinny się skupić na innych aspektach życia: wrócić do swoich zainteresowań, poczytać interesującą książkę albo spotkać się ze znajomi. To odwróci ich uwagę od poczucia samotności.