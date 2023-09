Weekendowy horoskop miłosny – 8-10 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – weekendowy horoskop miłosny 8-10.09.2023

Osoby samotne urodzone w znaku Raka powinny ostrożnie podchodzić do nowych znajomości. Nie każdy szuka w życiu dokładnie tego, co one. Podobne kwestie warto wyjaśnić już na wstępie, aby nikt nie poczuł się oszukany ani pokrzywdzony. W sprawach uczuć szczerość zawsze się opłaca. Jeśli ktoś nie potrafi się na nią zdobyć, trzeba dać sobie z nim spokój. Nie wiadomo, co jeszcze ukrywa.