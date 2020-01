WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 weronika rosatiekologia Hanna Szczesiak 6 godzin temu Weronika Rosati zapozowała z kubkiem. Przez jeden szczegół wybuchła dyskusja o ekologii Weronika Rosati wróciła po urlopie do pracy. Wystarczyło jedno – z pozoru niewinne – zdjęcie na Instagramie, by wywołać dyskusję dotyczącą ekologii. Choć apele o zaprzestanie używania plastikowych słomek pojawiają się od dawna, internauci zwrócili uwagę na kubek aktorki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Weronika Rosati wywołała dyskusję dotyczącą ekologii (Getty Images/Instagram) Emocje po rozdaniu Złotych Globów już opadły. Wzbudziły je nie tylko największe gwiazdy Hollywood, ale i Weronika Rosati, która zabłysnęła na czerwonym dywanie w złocistej, połyskującej sukience. Podczas gali wiele mówiło się o ekologii. Ten temat powrócił przy najnowszym zdjęciu Rosati. Weronika Rosati upomniana przez fanów w kwestii ekologii Aktorka przebywa w Los Angeles. Pokazała właśnie zdjęcie z jednej z kawiarni i zapowiedziała, że w tym roku rozpoczyna pracę z kubkiem matcha w dłoni. Plastikowym kubkiem ze słomką, prawdopodobnie również plastikową. Ten szczegół ze zdjęcia – kubek ze słomką – nie umknął uwadze internautów, którzy od razu zasugerowali Weronice Rosati, by przestała korzystać z plastikowych jednorazówek i zainwestowała w kubek wielokrotnego użytku. Pod wpisem pojawiły się porady i hasztagi, w tym popularne w ostatnim czasie #zwłasnymkubkiem, #zerowaste i #plasticnotfantastic. Choć zdarza się, że komentarze pod zdjęciami osób publicznych i celebrytów pełne są uszczypliwości, tym razem warto wziąć je sobie do serca. Rosati nie zareagowała na sugestie, pozostaje jednak wierzyć, że przeczytała komentarze i następnym razem podejdzie do zakupu kawy na wynos bardziej świadomie. W końcu w trosce o środowisko chodzi właśnie o te małe kroki, dzięki którym możemy zrobić coś dobrego dla planety. Jednym z nich jest kupowanie kawy do własnego kubka i niekorzystanie z jednorazowych słomek. Wiele kawiarni wprowadziło już alternatywy – za przyniesienie wielorazowego kubka oferują zniżki, a plastikowe słomki zastąpiono papierowymi. W niektórych miejscach można nawet dostać słomki… makaronowe. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne