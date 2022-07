Wesele to stresujący czas. Ekspertka radzi, jak uniknąć kłótni

Kiedy rodzinny small talk podnosi ciśnienie

Nie trzeba być specjalnie przewidującym, by wiedzieć, że jeśli rodzina bliższa i dalsza dawno się nie widząc, zjedzie do miejsca, gdzie wódeczka gęsta i zimna, prędzej czy później dojdzie do wymiany zdań nie ujmowanej w podręcznikach savoir-vivre’u. Rodziny patchworkowe, emocje w szczycie, dawne urazy, zazdrości, drobne niechęci i złośliwości – bywa, że trudno zapobiec wybuchom.