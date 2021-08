Self care. Więcej niż miesiączka, czyli krótka rozmowa o hormonach w cyklu

Regularny cykl to dla wielu z nas znak, że jesteśmy zdrowe i nie jesteśmy w ciąży, nie musi on jednak trwać "książkowych" 28 dni. U jednej kobiety może on mieć 24 dni, a u innej – 35. Takie kilkudniowe odchylenia mieszczą się w normie i jeśli występują regularnie, to nie ma powodów do niepokoju. Warto zatem stale obserwować swój cykl, by wcześnie wychwycić niepokojące zmiany i zatrzymać rozwój choroby.