Wiele osób źle wkłada sztućce do zmywarki. Ten trik zmieni Twoje życie

Jeśli zdarzało ci się ukłuć przez stojący w zmywarce nóż lub widelec, koniecznie zobacz lifehack, który pokazała jedna z tiktokerek. Okazuje się, że koszyk przeznaczony do umieszczenia w nim sztućców, jest zaprojektowany, by używać go inaczej, inaczej niż się spodziewaliśmy. Koniecznie zobacz wideo.