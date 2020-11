Wigilia 2020. Jak będziemy obchodzić tegoroczne Święta Bożego Narodzenia?

Wigilia 2020 – niejasne zapisy w rozporządzeniu

Patrząc na szczegółowy opis rozporządzenia, przede wszystkim rzucają się w oczy pewne nieścisłości. Zgodnie z zapisem do 27 grudnia zakazane są organizowane zgromadzenia, imprezy, spotkania i zebrania, ale z wyłączeniem zebrań służbowych/zawodowych oraz imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają w miejscu zamieszkania organizatora. Niejasny zapis można tak naprawę interpretować na wiele różnych sposobów, bo wciąż nie daje jasnych wytycznych co do Wigilii 2020.