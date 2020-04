Wiosenne fryzury damskie. Powrót retro wariantów w nowocześniejszym wydaniu

Moda zarówno w przypadku stylizacji, jak i fryzjerstwa bardzo często zatacza szerokie koło. Nie inaczej dzieje się w tegorocznych propozycjach fryzur damskich na wiosnę, które zaskakują powrotem do retro upięć. Nic dziwnego, inspiracji zazwyczaj szukamy w przeszłości, która pod wieloma względami wydaje się doskonała. Skusisz się na retro damską fryzurę?

Wiosenne fryzury damskie – collarbone bob

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych fryzur na świecie jest nieśmiertelny bob, a co powiesz na wersję collarbone bob? W przeciwieństwie do innych wariantów, w tej wersji pasma sięgają do obojczyków – przedłużany typ fryzury pozwala na bezproblemowe spięcie włosów w kucyk albo luźny kok. Piękny efekt collarbone bob zyskuje się, gdy włosy są rozpuszczone i lekko pofalowane. Na pewno spodobają się miłośniczkom wiosennych fryzur, których nie trzeba codzienne układać.