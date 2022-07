Włoski sposób na ukrop. Wystarczy przesunąć godziny posiłków

Najistotniejsza jest za to kolacja, którą je się wówczas, gdy zachodzi słońce i po całym dniu robi się wreszcie trochę chłodniej. Jest to też czas, gdy wszyscy domownicy wrócą już po pracy do domu. Do stołu Włosi zaczynają zasiadać od godziny 19 i biesiadują do 21, niekiedy nawet 23. Na tak długie biesiadowanie siłę mają dzięki sjeście - popołudniowej drzemce, którą ucinają sobie między 13 a 16.