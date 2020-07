Woda brzozowa. Czy próbowałaś jej dla zdrowia i urody? Zapoznaj się z leczniczymi właściwościami

Woda brzozowa – jakie wykazuje właściwości?

Ogólnie biorąc, woda brzozowa skutecznie niweluje toksyny z organizmu. To bardzo dobra wiadomość, bo z jej pomocą można obniżyć cholesterol i spowalnia starzenie się organizmu. Równie dobrze zadziała stosowana na cerę, aby poradzić sobie z trądzikiem czy innymi problemami skórnymi. Woda brzozowa jest bogata w witaminę C, witaminy z grupy B, a także fosfor, wapń, żelazo, potas, garbniki, flawonoidy, kwas salicylowy oraz aminokwasy. Te wszystkie elementy fantastycznie wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego. Woda brzozowa może być wykorzystana do odświeżenia i oczyszczenia skóry. Świetnie nawadnia, wspomaga działanie wątroby, dostarcza niezbędnych elektrolitów oraz pomaga w pozbyciu się nadmiaru wody z organizmu.