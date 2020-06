Woda z ryżu na włosy. Wypróbuj azjatyckiego sposobu na zdrowe i lśniące pasma

Choć używanie wody z ryżu na włosy wydaje się dziwne i zaskakujące, to jednak ma to głębszy sens. Jeśli dotychczas wylewałaś mętną wodę po ugotowaniu ryżu, popełniałaś karygodny błąd. Jak się okazuje, jest to skuteczny sposób na stworzenie płukanki do włosów, którą od lat cenią sobie Azjatki. Nie dość, że metoda jest bajecznie prosta to na dodatek jeszcze tania. Czy wiesz jak użyć wody z ryżu na włosy?

Woda z ryżu na włosy zapewnia doskonały wygląd pasm. (Getty Images)