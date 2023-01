Wróciła z Ukrainy. Mówi, kiedy według niej skończy się wojna

To by się zgadzało ze strategią, której celem jest zasiedlenie terenów Ukrainy Rosjanami. Głośne są też sprawy porwań ukraińskich dzieci do Rosji. W Rosji propagowana jest też adopcja ukraińskich dzieci, aby im rzekomo pomóc. Jednak prawda jest taka, że rodzice tych dzieci często żyją w Ukrainie i czekają na ich powrót do domów. W ten sposób Putin chce dokończyć dzieło Stalina, który chciał Ukraińców zdeptać, wcielić ich do Rosji. Pomysł na zamrażanie nasienia ma zapewne na celu, by w Rosji rodziły się dzieci, które będą w jakiś sposób mentalnie związane z ziemią ukraińską, bo ich ojcowie na tych terenach walczyli lub zginęli.