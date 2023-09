Wsmaruj w kran. "Wyżre" kamień nagromadzony przez lata

Do butelki z atomizerem wsyp starte skórki z cytryny. Im będzie ich więcej, tym lepszy efekt czyszczący. Następnie zalej je 100 ml alkoholu, np. wódki lub spirytusu. Tak przygotowany preparat czyszczący jest gotowy do użycia. Możesz umyć nim całą kuchnię, a także łazienkę. Usunie on kamień, np. z kranu i wszelkie zacieki, a także plamy tłuszczu. Z powodzeniem można użyć go do mycia okien czy luster. Sposób ten chętnie wykorzystywany jest w hotelach.