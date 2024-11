Wspiera finansowo Trumpa. Przekazała na kampanię 100 mln dolarów

Działalność Miriam Adelson wzbudza wiele emocji. W 2024 roku przeznaczyła 100 mln dolarów na kampanię wyborczą Donalda Trumpa. "To największa nowa ujawniona darowizna, przewyższająca 75 milionów dolarów, które Elon Musk niedawno przekazał na kampanię Donalda Trumpa" - pisał "The Times of Israel".