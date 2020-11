Wstrząsająca relacja z prosektorium. Jak zmieniła się sytuacja w dobie pandemii?

Pracownica Zakładu Usług Pogrzebowych w Kielcach pani Marlena, od blisko dwóch dekad zajmuje się przygotowaniem ciał do pochówku oraz stara się pomóc przy ostatnim pożegnaniu. Jednak jak przyznała, ze względu na pandemię koronawirusa , do zakładu przybywa coraz więcej ciał.

Masowe zgony na koronawirusa

Jak przyznała pani Marlena w rozmowie z portalem echodnia.eu tylko w ubiegły weekend jej zakład zorganizował aż 30 pogrzebów. Liczba zszokowała wszystkich pracowników, ponieważ to prawdziwy rekord.

- Jest bardzo ciężko. Teraz ciało osoby zmarłej na COVID-19 już w szpitalu wkładane jest do dwóch worków, potem odbieramy je my, przychodzimy ubrani w specjalne kombinezony i maski na twarzach – relacjonuje rozmówczyni portalu.

Smutny i wstrząsający opis zdarzeń w prosektorium spotęgowany jest faktem, że rodzina nie może niestety przejść przez ostatnie pożegnanie. Pani Marlena dodaje, że wielu osobom bardzo trudno przejść do porządku dziennego z żałobą, a wprowadzone ograniczenia jedynie potęgują żal oraz rozgoryczenie.

Praca w prosektorium a fale pandemii

Pani Marlena w rozmowie z echodnia.eu dodała także, że problem masowych zgonów pacjentów na koronawirusa dotyka także inne zakłady pogrzebowe. Mają one problem nie tylko w związku z przygotowaniem ciał, ale również z liczbami pochówków.

- Taka sytuacja panuje nie tylko u nas, bo ludzi umiera tak wiele, że z pracą nie mogą się wyrobić także inne zakłady pogrzebowe. Przy pierwszej, wiosennej fali koronawirusa takiej ilości zgonów nie było i być może do ludzi jeszcze nie dociera to, że ten wirus naprawdę zabija i to nie tylko osoby starsze – dodaje na koniec.