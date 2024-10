Wsyp do wazonu z kwiatami na cmentarzu. Będą zachwycały jeszcze dłużej

Odwiedzając groby 1 listopada, przynosimy nie tylko znicze, ale również kwiaty. Często decydujemy się na zakup żywych roślin, które umieszczamy w wazonach. Wówczas zależy nam, by jak najdłużej zachwycały swoim wyglądem. Pomoże w tym produkt, który najprawdopodobniej każdy z nas znajdzie we własnej kuchni.

W tym celu przyda nam się kwasek cytrynowy. Wystarczy, że do średniej wielkości wazonu z wodą wsypiemy ok. pół łyżeczki proszku, a następnie umieścimy w nim kwiaty. Zanim jednak to zrobimy, dobrze jest wcześnie poucinać łodygi kwiatów pod skosem, co również może zapobiec ich szybkiemu zwiędnięciu.