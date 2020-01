WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Wszystkie odcienie brązu – jak wyglądać w nim modnie? Ponoć dziewczyny lubią brąz, jednak niekoniecznie w modzie. Rzadko po niego sięgamy, ponieważ jest mało kobiecy i kojarzy się z monotonią. Najlepiej wygląda na dodatkach i okryciach wierzchnich. Jak przełamać kolorystykę swojej szafy i wpuścić do niej brązowe ubrania? Brązowy kolor dobrze wygląda z bielą i czernią (iStock.com, Fot: Picture Store) Pokochaj odcienie Jak polubić się z brązem? Można zacząć od jego odcieni, których jest całkiem sporo. Najjaśniejszy jest beż, który ma chyba najbardziej uniwersalny charakter, co sprawia, że uznaje się go za całkiem dobrą bazę pod inne barwne ubrania. Z kolei za najciemniejszy odcień uchodzi heban zawierający ciemnoszare refleksy, który świetnie zastąpi czerń. Jeśli szukamy bardziej głębokiego wariantu, możemy zdecydować się na brunatny, czyli na mieszankę czerwieni z brązem, która wygląda iście królewsko, tak jak bordo. Podobny do niego jest kasztanowy. Wielbicielki jaśniejszych tonacji mogą wybrać np. orzechowy, herbaciany albo spiżowy. Orzechowy odcień jest delikatny i przypomina kolorem wnętrze orzechów włoskich. Herbaciany zaś jest mocniejszy i zawiera w sobie bardzo dużo pomarańczowych refleksów. Spiżowy z kolei również jest mieszanką brązu z pomarańczem, ale w jaśniejszej, bardziej pastelowej tonacji. Nie zapominajmy także o głębokiej czekoladzie oraz cynamonie. Te odcienie zawierają nieco zieleni i czerwieni. Z czym łączyć brąz? Monotonię brązowego koloru możemy przełamywać różnymi żywymi barwami. Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie połączenie go z niebieskim, np. z kobaltem, który ma bardzo wysokie nasycenie. Niebieskie kolory dodają uroku i od razu ożywiają stylizacje, poza tym kontrastują z brązem, ale idealnie do niego pasują, jak czerń do bieli. Lżejszym wariantem będzie denimowy niebieski, czyli typowo jeansowy, "spokojniejszy", bledszy. Do brązowego koloru, a zwłaszcza do jaśniejszych odcieni z pomarańczowymi refleksami, wyjątkowo pasuje pudrowy róż. Cała stylizacja zyskuje na kobiecości, ale też może kojarzyć się z czymś… smacznym, np. z czekoladowymi ciastkami polanymi różową, płynną masą. To bez wątpienia wyjątkowy duet, pasujący przede wszystkim paniom o ciepłym typie urody, inspirującym się klasyczną modą sprzed lat. Brązowe ubrania możemy też bez wahania łączyć z barwami, które go tworzą, czyli z żółtym, czerwonym i pomarańczowym. Warto stawiać na mono nasycone odcienie, które przyciągają spojrzenia. Zestawienia tego typu kojarzą się z kolorystyką jesieni, ale możemy je też nosić zimą. Oczywiście brąz pasuje również do czerni i bieli. Możemy ich użyć wtedy, kiedy chcemy uzyskać klasyczną, bardzo stonowaną stylizację.