Wyczuł chorobę. Pies uratował nienarodzone dziecko

Jakie choroby wyczuwają psy? Wiedzą, jak pachnie nowotwór

Takich historii zdarza się mnóstwo, może nawet sami doświadczyliśmy ich w gronie rodziny czy bliskich znajomych. To nie legenda, ale fakt – psy potrafią wyczuć we wczesnym stadium wiele ludzkich chorób. Powstała nawet specjalna organizacja "Psy do wykrywania chorób" (ang. Medical Detection Dogs), która zajmuje się badaniem tego niesamowitego zjawiska.