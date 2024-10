Wyeliminowała z diety jeden składnik. Nie może opędzić się od komplementów

Carolyn Hartz jest szczęśliwą babcią czworga wnucząt. Patrząc na jej zdjęcia, jednak trudno uwierzyć, że ma ona 76 lat. Kobieta wygląda bowiem minimum na 20 lat mniej. Obecnie bardzo dba ona o swoją dietę, dzięki której nie tylko lepiej się czuje, ale także pięknie się prezentuje. Jak podaje serwis Ofeminin, miała ona konkretny powód, by zmienić swoje nawyki żywieniowe. Trzyma się ona bowiem przede wszystkim jednej zasady.

Kobieta postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie. Choć wcześniej nie odmawiała sobie różnych deserów, od tego momentu całkowicie wyeliminowała cukier ze swojej diety. Jak sama twierdzi, to właśnie w tym tkwi sekret jej olśniewającego wyglądu.

Carolyn Hartz prężnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 76 tys. użytkowników. Kobieta przekonuje, że istnieją zdrowsze, a do tego równie smaczne alternatywy dla dań, które zawierają cukier. Z czasem odstawiła również gluten, zastępując go produktami z większą zawartości białka oraz owocami i warzywami.

Nie ukrywa przy tym, że jej wygląd to nie tylko zasługa zdrowej diety, ale również aktywnego trybu życia. 76-latka bowiem od lat regularnie ćwiczy. Dba także o odpowiednią ilość snu oraz regenerację. Hartz odwiedza też salony piękności, zaznaczając przy tym, że najważniejsze jest dla niej odpowiednie nawilżenie skóry.

