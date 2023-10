Wymieszaj i wylej na grzejnik. Obowiązkowe przed sezonem grzewczym

Jak wyczyścić kaloryfer?

Mało kto pamięta, że zanim kaloryfery zaczną grzać, należy dokładnie je wyczyścić. Po dłuższym czasie nieużywania urządzenia są zakurzone. Dlaczego jest to tak istotne? Kiedy grzejniki staną się gorące, mikrocząsteczki kurzu i znajdujące się na nich bakterie uniosą się w powietrze i w prosty sposób szybko trafią do naszych płuc. Co więcej, kiedy będziemy chcieli wyczyścić kaloryfer w trakcie okresu grzewczego, nie będzie to możliwe w tak łatwy sposób, ponieważ, żeby zrobić to bezpiecznie, urządzenie powinno być wyłączone i zimne.