Wypaleni rodzice odczłowieczają dziecko

Wypalenie rodzicielskie wiąże się także z procesem odczłowieczania dziecka, a co za tym idzie pojawiają się złość, irytacja, krzyk, bicie… Tym, co jest specyficzne dla wypalenia rodzicielskiego są właśnie przemoc i zaniedbywanie. Dotyczy to również tych osób, które mówiły, że nigdy w życiu nie uderzyłby dziecka, że nie ma możliwości, żeby podniosły na nie głos. Ale niestety, dorośli żyjący w takim napięciu robią rzeczy, których nigdy nie chcieli robić. Mimo najszczerszych chęci nie potrafią się powstrzymać, są bezradni wobec swojej agresji. Różne badania, z którymi się spotkałam, pokazują, że to, co jest najlepsze dla dzieci, to nasze umiejętności dbania o siebie. Jeśli my rodzice mamy nasz kielich wypełniony, to mamy się czym z dzieckiem podzielić, jeśli jest on pusty – to nie mamy mu co dać.