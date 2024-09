Wyprowadziła się z Polski do Niemiec. Mówi, ile zarabia i płaci za mieszkanie

Jak donosi Money.pl, "od wstąpienia Polski do UE z kraju wyjechało około 20 tys. lekarzy". Specjaliści mogą liczyć na znacznie wyższą pensję, szybki i prosty program stażowy, a także liczne benefity w postaci dodatków do wypłaty.

Maria Rudzińska jest bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie jest znana jako @lekarka_w_niemczech. Na swoim profilu pokazuje, jak wygląda teraz jej życie. W rozmowie z serwisem Noizz opowiedziała o tym, co zmotywowało ją do opuszczenia kraju.

Przeprowadziła się do Flensburga, gdzie rozpoczęła specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Przed wyjazdem musiała uzyskać tzw. aprobację oraz certyfikaty językowe.

Flensburg to średniej wielkości miasto położone przy granicy z Danią. Ze względu na jego wielkość, ceny są nieco niższe niż w pozostałych miejscowościach.

