Wysokość głosu ma znaczenie. Niezwykłe odkrycie chińskich naukowców

Ostatnim krokiem badań naukowców było poproszenie grupy badanych mężczyzn o założenie gogli do wirtualnej rzeczywistości, a następnie przejście po desce przymocowanej do drapacza chmur. Szybkość wykonania polecenia została zestawiona z miarą ryzykownego zachowania. Mężczyźni, którzy szybciej podejmowali to ryzyko, we wcześniejszych etapach badania słuchali kobiet o wysokim głosie.